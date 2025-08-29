Kamilowi S. grozi do 20 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec małoletnich. W rzeszowskiej Prokuraturze Krajowej mężczyźnie przedstawiono m.in. zarzut doprowadzenia dwojga dzieci poniżej 15. roku życia do wykonania innych czynności seksualnych. Kamil S. od 2022 roku ukrywał się m.in. w Niemczech, a od czerwca 2024 roku był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Działania Kamila S. miały charakter tzw. groomingu, czyli uwodzenia dziecka w internecie. / Shutterstock

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Rzeszowie.

Prokurator uzyskał materiał dowodowy wskazujący na podejrzenie, iż Kamil S. w latach 2019-2022 doprowadził groźbą dwie pokrzywdzone poniżej lat 15 do wykonania innych czynności seksualnych - poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Działania Kamila S. miały charakter tzw. groomingu, czyli uwodzenia dziecka w internecie. Mężczyzna posługiwał się fałszywymi profilami na portalach społecznościowych, nawiązywał kontakty z osobami małoletnimi i stopniowo zdobywał ich zaufanie.

Podejrzany nakłaniał pokrzywdzone do wykonywania i przesyłania mu nagich zdjęć. Następnie szantażował je, grożąc upublicznieniem tych zdjęć, w tym przesłaniem ich rodzinie i znajomym. W ten sposób zmuszał małoletnie do wykonywania innych czynności seksualnych oraz utrwalania ich realizacji za pomocą telefonu komórkowego - relacjonował prokurator.

Zdobyte w ten sposób materiały o charakterze pornograficznym Kamil S. podejrzany rozpowszechniał m.in. na zamkniętych forach o tematyce pedofilskiej.

Kamil S. od 2022 r. ukrywał się, a od czerwca 2024 r. był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania.