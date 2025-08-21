​63-letni Jan B., miejski radny ze Ścinawy (woj. dolnośląskie), usłyszał w czwartek zarzuty kilkukrotnego współżycia z dziewczynką poniżej 15. roku życia. Legnicka prokuratura wniosła o areszt dla podejrzanego. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Miejski radny ze Ścinawy zatrzymany pod zarzutem pedofilii, fot. zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jan B. to miejski radny ze Ścinawy. Mężczyzna został zatrzymany w środę, dzień później w legnickiego prokuraturze usłyszał zarzuty.

Prokurator postawił B. zarzut co najmniej kilkukrotnego obcowania płciowego z małoletnią poniżej 15. roku życia, w okresie od lutego tego roku do kwietnia - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz.

Dodała, że zawiadomienie o przestępstwie złożyła matka dziewczynki.

Podejrzany przyznał się od zarzutów i złożył wyjaśnienia. Ich treść nie została ujawniona.

Prokurator skierował do sąd wniosek o trzymiesięczny areszt dla B. Posiedzenie aresztowe odbędzie się w czwartek.

Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.