W miejscowości Chorzelów na Podkarpaciu we wtorek po południu doszło do tragicznego wypadku. Szynobus na przejściu kolejowym potrącił dwie osoby. Według wstępnych ustaleń policji byli to dziadek i wnuczka.

W wyniku wypadku zginęły dwie osoby / Fot. Krzysztof Radoń/Akena24 - Mielec i okolice /

Informację o tragicznym zdarzeniu policja otrzymała około godziny 16:00. Wynikało z niej, że szynobus potrącił dwie osoby.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że jadący w kierunku Jaślan szynobus, na wysokości miejscowości Chorzelów 1, potracił dwie osoby - najprawdopodobniej dziadka z wnuczką, którzy przechodzili przez oznakowane przejście kolejowe - powiedziała w rozmowie z portalem hej.mielec podkom. Bernadetta Krawczyk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

11-letnia dziewczynka i 85-letni mężczyzna zginęli na miejscu. Mieszkali niedaleko przejścia kolejowego.

W wyniku wypadku powstały utrudnienia kolejowe. Na linii Dębica - Padew wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.