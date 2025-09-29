​Cztery osoby zostały ranne w wyniku serii potrąceń, do których doszło w piątkowy poranek w hrabstwie Lincolnshire. Sprawcą miał być zaledwie 13-letni chłopiec, który został już zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze prowadzą intensywne śledztwo i proszą świadków o kontakt.

W piątek, 26 września, w Lincolnshire doszło do czterech potrąceń w krótkich odstępach czasu. Wszystkie incydenty miały miejsce rano, a sprawca za każdym razem uciekał z miejsca zdarzenia. Według ustaleń policji, w każdym przypadku mógł być użyty ten sam pojazd - Range Rover.

Seria niebezpiecznych incydentów

Pierwszy wypadek miał miejsce o godzinie 6:44 na Priory Road w Bostonie. W zdarzeniu został poważnie ranny rowerzysta. Trafił on do szpitala. Kolejne zgłoszenie wpłynęło o 8:20 z Maltby Le Marsh w Alford. Tam również został potrącony przez pojazd rowerzysta. Około 20 minut później, na West Street w Alford, samochód przewrócił starszego mężczyznę i niemal potrącił małe dziecko. Mężczyzna odniósł lekkie obrażenia, a sprawca ponownie uciekł. Czwarty incydent miał miejsce o 10:04 na Bluestone Heath Road w Calceby, gdzie kolejny rowerzysta został zrzucony z roweru.

Zatrzymanie podejrzanego

Krótko po ostatnim zgłoszeniu, o godzinie 10:23, policja zatrzymała 13-letniego chłopca w rejonie Hainton Road w Louth. Młody podejrzany został aresztowany pod zarzutem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niebezpieczną jazdę, prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających, kierowania bez uprawnień i ubezpieczenia oraz przywłaszczenia pojazdu.

Po przesłuchaniu chłopiec został zwolniony za kaucją. Policja podkreśla, że śledztwo jest w toku i wszystkie incydenty mogą być ze sobą powiązane.

Apel do świadków

Służby zwracają się z apelem do wszystkich, którzy mogą posiadać nagrania z kamer samochodowych lub przemysłowych, a także do świadków zdarzeń, o kontakt. Każda informacja może być kluczowa dla wyjaśnienia okoliczności tych niebezpiecznych incydentów. Policja podkreśla, że sprawa jest nietypowa i budzi niepokój wśród lokalnej społeczności.