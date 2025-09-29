Czworo dzieci oraz ich opiekunka trafili do szpitala po wypadku w Linowie (Świętokrzyskie). Czołowo zderzyły się tam samochód osobowy i szkolny bus.

Do wypadku doszło w poniedziałek rano na drodze gminnej w Linowie w gminie Zawichost w powiecie sandomierskim. Samochód osobowy zderzył się tam ze szkolnym busem.

Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni kierowca osobowego volkswagena nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z busem - poinformowała asp. Iwona Paluch z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Autobusem jechało 16 dzieci i opiekunka, a kierował nim 67-letni mężczyzna - dodała.

Policjantka dodała, że do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu przewieziono 42-letnią opiekunkę i czworo dzieci - dwie dziewczynki w wieku 10 i 14 lat oraz dwóch chłopców w wieku 10 i 12 lat.

Obaj kierowcy byli trzeźwi.

