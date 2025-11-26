Policja szuka 13-letniej Karoliny z Domaradza na Podkarpaciu. Informację o jej zaginięciu i akcji służb dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

/ arch. RMF

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie Joanna Baranowska przekazała RMF FM, że dziewczynka przed południem wyszła ze szkoły i oddaliła się w nieznanym kierunku.

Poszukiwana 13-letnia Karolina Łobodzińska

13-latka ubrana była w brązową kurtkę, niebieskie jeansy, czarne śniegowce. Miała ze sobą czarny plecak z białym motylem.

Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu dziewczynki, proszone są o zgłaszanie się do Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie osobiście lub telefonicznie - 47 829 13 10 lub 510 997 303 albo na alarmowy 112.