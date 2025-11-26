Stołeczni policjanci zatrzymali na terenie Wrocławia dwóch mężczyzn poszukiwanych listami gończymi. W ręce funkcjonariuszy wpadł 47-latek, który ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia za oszustwo, a także 38-letni mężczyzna, który trafił za kraty na 3,5 roku za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Zginęło wówczas 3-letnie dziecko.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / KSP / Policja

Mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji w stolicy Dolnego Śląska.

Byli poszukiwani listami gończymi, wpadli we Wrocławiu

To właśnie Wrocław wybrali za miejsce ucieczki przed zasądzonymi wobec nich wyrokami więzienia. 47-latka i młodszego od niego o 9 lat mężczyznę poszukiwano na mocy wydanych przez sąd listów gończych.

Po ustaleniu miejsca pobytu mężczyzn warszawscy policjanci najpierw ujęli na ul. Chałubińskiego 47-latka, za którym list gończy wydał Sąd Rejonowy Poznań-Miasto i Wilda w Poznaniu. Mężczyzna ma do odbycia karę 1,5 roku pozbawienia wolności za oszustwo.

Następnego dnia - na ul. Kościuszki - w ręce stołecznych policjantów wpadł także drugi z poszukiwanych mężczyzn. List gończy za 38-letnim mężczyzną, który spowodował wypadek samochodowy, w którym zginęło 3-letnie dziecko, wydał Sąd Rejonowy w Brzegu. Mężczyzna spędzi w więzieniu 3,5 roku.

Jak podkreśla policja, obaj zatrzymani trafili już do zakładów karnych.