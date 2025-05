W obecności najważniejszych przedstawicieli Kościoła i władz państwowych, abp Zbigniew Zieliński objął metropolię poznańską. Uroczysty ingres do katedry pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła był momentem przełomowym dla najstarszej diecezji w Polsce. Nowy metropolita został oficjalnie 98. biskupem tej wspólnoty – licząc od biskupa Jordana.

Metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński podczas swojego ingresu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Abp Zbigniew Zieliński objął urząd metropolity poznańskiego - został oficjalnie 98. biskupem najstarszej diecezji w Polsce, przejmując władzę po abp. Stanisławie Gądeckim.

, a ingres zgromadził duchownych, władze i wiernych. Zmiana pokoleniowa i nowe wyzwania - jaką wizję wniesie abp Zieliński do Kościoła poznańskiego i z jakimi zadaniami będzie musiał się zmierzyć?

Ingres w katedrze - symboliczne objęcie władzy

Uroczystość ingresu abp. Zbigniewa Zielińskiego do katedry poznańskiej była kulminacyjnym momentem kanonicznego objęcia przez niego urzędu arcybiskupa metropolity poznańskiego. Ceremonia rozpoczęła się od przyjęcia nowego metropolity przez kapitułę przy bramie kościoła. Następnie odczytano bullę papieską nominującą abp. Zielińskiego, po czym nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi oraz ustępujący metropolita abp Stanisław Gądecki przekazali mu pastorał - symbol władzy biskupiej.

Nowy arcybiskup zasiadł na katedrze biskupiej i objął przewodniczenie mszy świętej. W ingresie uczestniczyli m.in. przedstawiciele Episkopatu, władz państwowych i regionalnych, duchowni, osoby konsekrowane oraz liczni wierni świeccy. Wcześniej, w domu arcybiskupów poznańskich, odbyło się formalne - kanoniczne - przejęcie diecezji.

Staję pośród was z wolą wypełnienia powierzonego mi zadania i z nadzieją na życzliwą współpracę. Kieruję swoje zaproszenie do wszystkich stanowiących tę wspólnotę metropolitalnego Kościoła poznańskiego, także do tych, którzy są wobec Kościoła zdystansowani albo mogli być przez jego ludzi zgorszeni, a nawet doświadczyć bólu i cierpienia - powiedział w trakcie mszy św. nowy metropolita poznański.

Arcybiskup Zbigniew Jan Zieliński urodził się 14 stycznia 1965 roku w Gdańsku. W 1985 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Gdańskim Seminarium Duchownym. W 1991 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdańsku, był kapelanem Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce, wikariuszem w parafii archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie, proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Sopocie, proboszczem parafii archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie i dziekanem dekanatu Gdańsk-Oliwa, proboszczem konkatedralnej Bazyliki Mariackiej i parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku.

Zmiana pokoleniowa i nowe nadzieje

Abp Zieliński został mianowany metropolitą poznańskim w marcu przez papieża Franciszka, który przyjął rezygnację abp. Stanisława Gądeckiego. Hierarcha kończył wówczas 75 lat i od 2002 roku pełnił funkcję metropolity. Podczas czwartkowego ingresu abp Gądecki powitał swojego następcę z humorem, przejęzyczając się: "drogi arcybiskupie Zdzisławie... Zbigniewie...", co spotkało się z życzliwym śmiechem i oklaskami zebranych. Nie jesteś sam. W twojej pracy ewangelizacyjnej wspierać cię będzie wiara tutejszych biskupów, wiara kapłanów, diakonów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich (...) uznając w tobie ojca oraz okazując ci szacunek i posłuszeństwo - powiedział abp Gądecki.

"Chętnie powierzamy tobie pasterskie zmagania, aby szczególnie w tym roku świętym wspólnota Kościoła poznańskiego wzbogacała się w łaskę Bożą i coraz bardziej i bardziej zjednoczona w Chrystusie usilnie dawała wszystkim świadectwo miłości" - napisał w wydanej jeszcze w marcu bulli nominacyjnej papież Franciszek.

"Rozważywszy ponadto, czcigodny bracie, zdolności ludzkie i duchowe, w które jesteś wyposażony, a które bacznie rozpoznaliśmy, tę umiłowaną stolicę biskupią z pełnym zaufaniem tobie powierzamy, mając jednocześnie nadzieję, że dzięki posiadanym cnotom duchowym (...) wcale niełatwe, ważne zadania skutecznie i owocnie wedle możliwości podejmiesz i doprowadzisz do końca" - napisał papież Franciszek.

Abp Zieliński, dotychczasowy biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, wnosi do Poznania nowe spojrzenie i doświadczenie. Jest 98. biskupem tej diecezji, licząc od jej pierwszego pasterza, biskupa Jordana. Jego ingres to nie tylko symboliczne przejęcie funkcji, ale i początek nowego rozdziału w historii poznańskiego Kościoła.