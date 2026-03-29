Kierowcy podróżujący zakopianką w rejonie Myślenic (Małopolskie) muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. W najbliższy poniedziałek i wtorek (30-31 marca) kontynuowane będą prace przy powstającym węźle Myślenice. Zmieni się organizacja ruchu, a na części trasy pojawią się zwężenia i zamknięcia pasów.

Jak informuje GDDKiA w poniedziałek, 30 marca, w godzinach od 9:00 do 16:00, na jezdni w kierunku Zakopanego - ruch zostanie zwężony do jednego pasa. Zamknięty będzie lewy pas jezdni prawej, a kierowcy pojadą tylko prawym pasem. Na jezdni lewej ruch odbywać się będzie bez zmian.

Wjazd do Myślenic od strony Krakowa pozostanie możliwy drogą DD-03, tak jak dotychczas. Ruch na ulicy Sobieskiego będzie jednokierunkowy w kierunku Myślenic, a wyjazd z tej ulicy w stronę Zakopanego będzie otwarty.

Od poniedziałku, 30 marca, od godziny 16:00 do wtorku, 31 marca, do godziny 18:00, na tym samym odcinku zakopianki ruch również zostanie ograniczony do jednego pasa. Tym razem zamknięty będzie prawy pas jezdni prawej, a ruch odbywać się będzie tylko lewym pasem.

Wjazd do Myślenic od strony Krakowa nadal będzie możliwy drogą DD-03, a ruch na ulicy Sobieskiego pozostanie jednokierunkowy w kierunku Myślenic.

Jednak wyjazd z ul. Sobieskiego w kierunku Zakopanego zostanie zamknięty.



Powód utrudnień i powrót do normalnego ruchu

W tym czasie prowadzone będą prace związane z malowaniem oznakowania poziomego oraz montażem barierek drogowych.

Jak zapowiadają drogowcy, "od wtorku wieczorem na cały okres okołoświąteczny przywracamy jazdę 2 na 2, czyli obie jezdnie zakopianki będą oferować kierowcom po dwa pasy ruchu".