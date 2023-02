​Przed godziną 8 wznowiony został ruch pociągów przez dworzec Poznań Główny. Wcześnie rano doszło tam do awarii systemu sterowania ruchem.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"O godzinie 7:50 służby techniczne zakończyły naprawę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i wznowiony został ruch pociągów przez stację Poznań Główny" - podano w komunikacie PKP PLK.

"Sytuacja na poznańskim węźle kolejowym powoli stabilizuje się. Nad zmienioną organizacją ruchu pociągów cały czas czuwa powołany zespół, złożony z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźników" - dodano.

Do usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym doszło o godzinie 6.15. Ruch pociągów został wtedy wstrzymany, a opóźnienia sięgały kikudziesięciu, a w niektórych przypadkach ponad stu minut - informował reporter RMF FM.

Ponad godzinę stał m.in. skład InterCity Halny z Bydgoszczy do Zakopanego. Jeszcze większe opóźnienia miały pociągi na trasach z Wrocławia do Gdyni oraz niektóre składy Kolei Wielkopolskich i Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, np. te kursujące z Poznania do Zbąszynka lub Wronek.