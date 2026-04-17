Służby ratunkowe w Poznaniu zostały postawione w stan gotowości. Wszystko przez uszkodzenie gazociągu przy ul. Niezłomnych. Do zdarzenia doszło w rejonie prowadzonej tam budowy. Ewakuowano ponad 200 osób z pobliskich budynków.

Na miejscu są służby

Po przybyciu na miejsce służby potwierdziły uszkodzenie gazociągu niskiego ciśnienia. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zdecydowano o ewakuacji około 200 osób z pobliskich budynków. Na szczęście, według wstępnych informacji, nikt nie został poszkodowany.

Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie gazowe. Służby zabezpieczyły teren i prowadzą działania mające na celu usunięcie awarii oraz zapewnienie bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom.

Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu w rejonie ul. Niezłomnych. Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i omijanie tego fragmentu miasta do czasu całkowitego usunięcia awarii.