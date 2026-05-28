Już 8 czerwca startuje trzecia edycja programu Ministerstwa Obrony Narodowej "Wakacje z wojskiem", skierowanego do młodych osób, które chcą przeżyć niezapomnianą przygodę, zdobyć cenne umiejętności i sprawdzić się w realiach służby wojskowej. Uczestnicy mogą liczyć na intensywne szkolenie, atrakcyjne wynagrodzenie oraz pełne zabezpieczenie socjalne.

Wojsko Polskie po raz kolejny otwiera swoje bramy dla młodych osób, które chcą aktywnie i wartościowo spędzić część wakacji. "Wakacje z wojskiem" to propozycja skierowana przede wszystkim do maturzystów, studentów oraz wszystkich tych, którzy szukają alternatywy dla tradycyjnej pracy sezonowej. Program cieszy się rosnącą popularnością, a tegoroczna edycja zapowiada się rekordowo - szkolenia odbędą się w niemal 90 lokalizacjach na terenie całego kraju.

Kto może wziąć udział?

Oferta skierowana jest głównie do osób w wieku od 18 do 35 lat. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18. roku życia. Program dedykowany jest zarówno osobom, które dopiero wkraczają w dorosłość, jak i tym, którzy chcą sprawdzić się w nowych, wymagających warunkach. Dla wielu uczestników to nie tylko okazja do zdobycia nowych umiejętności, ale także szansa na podjęcie decyzji o dalszej karierze wojskowej.

Co czeka uczestników?

Każdy z trzech 27-dniowych turnusów to intensywne szkolenie podstawowe, podczas którego uczestnicy poznają tajniki wojskowej taktyki, nauczą się obsługi broni, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz oraz obsługi specjalistycznego sprzętu. Program został przygotowany w sposób nowoczesny i praktyczny, by poza przekazaniem wiedzy i umiejętności, dawać także satysfakcję z działania w zespole oraz poczucie sprawczości.

Uczestnicy mają możliwość wyboru jednostki wojskowej pod kątem terminu, miejsca oraz charakteru służby. Do dyspozycji są m.in. jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Dzięki temu każdy może dopasować szkolenie do swoich zainteresowań i predyspozycji.

Pełne zabezpieczenie i atrakcyjne wynagrodzenie

Wojsko Polskie zapewnia wszystkim uczestnikom pełne zabezpieczenie socjalne - zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Dodatkowo, za udział w szkoleniu każdy otrzyma wynagrodzenie w wysokości blisko 6 000 zł brutto. To nie tylko szansa na zdobycie nowych doświadczeń, ale także atrakcyjna alternatywa dla pracy sezonowej.

Terminy i zasady rekrutacji

W tym roku przewidziano trzy turnusy:

8 czerwca - 4 lipca

13 lipca - 8 sierpnia

17 sierpnia - 12 września

Zgłoszenia można składać na kilka sposobów: przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w Wojskowych Centrach Rekrutacji na terenie całego kraju.