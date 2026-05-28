Do tragicznego zajścia doszło w czwartek w Poznaniu. Tramwaj śmiertelnie potrącił 91-letniego mężczyznę. Na miejscu czynności prowadzi policja pod nadzorem prokuratora.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, w stolicy Wielkopolski w rejonie ulicy Kurpińskiego doszło do śmiertelnego potrącenia 91-latka przez tramwaj. Zdarzenie miało miejsce na przystanku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy senior przechodził z jednego przystanku na drugi przez tory, gdzie został potrącony. Miało to miejsce w miejscu niewyznaczonym do przejścia dla pieszych - informuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Dodał, że na miejsce tragicznego zdarzenia udał się prokurator, który będzie nadzorował czynności oględzin prowadzone przez policyjnych techników.







