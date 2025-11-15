Z pilskiej Gwdy w województwie wielkopolskim wyłowiono ciało kobiety. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pile opublikowali zdjęcia przedstawiające ubrania kobiety oraz jej rysopis i zwrócili się o pomoc w identyfikacji.

Policja z Piły w Wielkopolsce poinformowała o tragicznym zdarzeniu i zaapelowała o pomoc. 7 listopada z rzeki Gwdy - w pobliżu ul. Zakopiańskiej - wyłowiono zwłoki nieznanej kobiety. Służby próbują zidentyfikować tę osobę.



"Zamieszczamy zdjęcia ubrań, w których została znaleziona, oraz jej rysopis wraz z cechami charakterystycznymi (...). Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości kobiety, proszone są o kontakt pod nr tel.: 47 77 414 44 lub 47 77 415 60" - podali funkcjonariusze.

Wiek kobiety to ok. 70 lat, waga - ok. 55 kg, a wzrost to 155 cm. Miała siwe, krótkie włosy, a także ślady po wielu operacjach, w tym bliznę na prawym kolanie. Najprawdopodobniej była osobą palącą. Miała na sobie granatową puchową kurtkę, szaro-czarny sweter w paski oraz ciemne buty.

