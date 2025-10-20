W wieku 61 lat zmarł Andrzej Kołakowski - opozycjonista z czasów PRL, poeta, bard i działacz społeczny. Kondolencje rodzinie złożył m.in. prezydent Karol Nawrocki.
- 19 października w wieku 61 lat zmarł Andrzej Kołakowski, opozycjonista z czasów PRL, poeta, bard i działacz społeczny.
- Kondolencje rodzinie złożył m.in. prezydent Karol Nawrocki, podkreślając patriotyzm i skromność Kołakowskiego.
- Kołakowski był zaangażowany w upamiętnianie Żołnierzy Niezłomnych.
- Organizował i uczestniczył w akcjach ulotkowych, protestach i demonstracjach przeciwko władzy PRL.
- Był współorganizatorem demonstracji studenckich i wspierał strajkujących robotników w latach 80.
- Od połowy lat 80. występował jako bard, śpiewając autorskie piosenki o tematyce historycznej, religijnej i społecznej.
- Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Wolności i Solidarności.
Karol Nawrocki podkreślił, że Andrzej Kołakowski był "wielkim patriotą" i "dobrym, skromnym człowiekiem". "Znaliśmy się od lat, uczestniczyliśmy w wielu inicjatywach upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych. Był zawsze tam, gdzie trzeba - wierny zasadom, z Polską w sercu" - zaznaczył i dodał: "Aniu, Tobie i Waszym Bliskim składam wyrazy najszczerszego współczucia, zapewniając o modlitwie za duszę Andrzeja".