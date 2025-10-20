Działacz opozycji i bard

Andrzej Kołakowski, urodzony 12 sierpnia 1964 roku w Międzyrzeczu, to postać znana zarówno z działalności opozycyjnej w czasach PRL, jak i z twórczości artystycznej. Jego życiorys to przykład zaangażowania w walkę o wolność i wartości, które kształtowały polskie społeczeństwo w trudnych latach 80.



Już jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu Andrzej Kołakowski wykazywał się odwagą i niezgodą na narzucony porządek. 1 maja 1982 roku, wraz z kolegami, złożył kwiaty pod Pomnikiem Tysiąclecia, za co został zawieszony w prawach ucznia. W kolejnych latach aktywnie uczestniczył w działaniach opozycyjnych - w czerwcu 1985 roku brał udział w głodówce rotacyjnej zorganizowanej przez Annę Walentynowicz w Krakowie-Bieżanowie, domagając się uwolnienia więźniów politycznych.

Od 1985 roku działał w Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość", zajmując się drukiem i kolportażem podziemnych wydawnictw, takich jak "Gazeta Polityczna", "Niepodległość" czy "Antyk". Był także uczestnikiem i organizatorem licznych akcji ulotkowych oraz protestów, w tym demonstracji przeciwko referendum na pl. Litewskim w Lublinie oraz głodówki w Międzyrzeczu przeciwko składowaniu odpadów radioaktywnych.

Kołakowski ukończył Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1989 roku, a w 2006 roku obronił tam doktorat. W środowisku akademickim zasłynął jako współorganizator demonstracji studenckich, m.in. z okazji 3 Maja w 1988 roku, kiedy to wspierał strajkujących robotników w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej.

Twórczość artystyczna

Od połowy lat 80. Andrzej Kołakowski był znany również jako bard. Przy akompaniamencie gitary wykonywał autorskie piosenki o tematyce historycznej, religijnej, społecznej i politycznej. "Inspiracją do Jego utworów były wiara, nadzieja i miłość. Ballady historyczne Andrzeja Kołakowskiego nie tylko upamiętniały osoby i wydarzenia. Ukazywały również znaczenie wspomnianych wartości w ludzkim życiu" - czytamy na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.

Odznaczenia i wyróżnienia

Za swoją działalność Andrzej Kołakowski został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi. W 2009 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2017 roku Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Wolności i Solidarności.

