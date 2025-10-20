Agenci Secret Service dokonali niepokojącego odkrycia, które może budzić pytania o bezpieczeństwo prezydenta USA Donalda Trumpa. W pobliżu lotniska w Palm Beach na Florydzie odkryto podejrzane stanowisko łowieckie. Widać było z niego miejsce, w którym amerykański przywódca wsiadał na pokład Air Force One.

Prezydent USA Donald Trump wchodzi do Air Force One na lotnisku w Palm Beach / SAUL LOEB/AFP / East News

Podczas przygotowań do przylotu prezydenta Donalda Trumpa do Palm Beach Secret Service odkryła niepokojące stanowisko na drzewie w pobliżu lotniska.

Sprawą zajmuje się FBI. Na razie nikt nie został zatrzymany.

Nie jest jasne, czy stanowisko zostało przygotowane przez myśliwego, czy potencjalnego zamachowca.

O odkryciu Secret Service jako pierwsza poinformowała telewizja Fox News. Na razie nikt nie został zatrzymany. Wyjaśnianiem tej sprawy zajmuje się FBI.

Rzecznik Secret Service cytowany przez Fox News stwierdził, że odkrycia dokonano w czasie przygotowań do przylotu Trumpa. Zapewnił, że jego służba w pełni współpracuje z FBI i lokalnymi organami ścigania.