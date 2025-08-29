Trzy osoby nie żyją - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek w Sierczy w powiecie wielickim w Małopolsce. Samochód stanął w płomieniach.

/ RMF FM

Po północy, dokładnie o godz. 00:03, w miejscowości Siercza w powicie wielickim w województwie małopolskim doszło do wypadku samochodu osobowego.

Pojazd natychmiast stanął w płomieniach. Są trzy ofiary śmiertelne. Brak możliwości rozpoznania płci ofiar - poinformował RMF FM mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.