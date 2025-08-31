Duże utrudnienia w ruchu występują w niedzielę wieczorem m.in. na S61 na wysokości węzła Śniadowo - w stronę Warszawy. Zderzyły się tam 2 auta, przejezdny jest tylko jeden pas. Do poważnego wypadku - kolizji 5 samochodów osobowych - doszło natomiast na S12, węzeł Lublin Tatary - węzeł Lublin Czechów, w pobliżu miejscowości Elizówka w Lubleskiem. Tam utrudnienia mogą potrwać do ok. północy. Zablokowane dwa pasy w kierunku Warszawy.

W niedzielę 31 sierpnia - ostatniego dnia wakacji - na drogach w całym kraju panuje wzmożony ruch. Ostatni wczasowicze wracają z wakacji, mnóstwo osób udaje się też w stronę granicy z Niemcami. Należy więc zachować szczególną ostrożność, zdjąć nogę z gazu, przygotować się na możliwe utrudnienia, a stojąc w korku, pamiętać o tworzeniu korytarza życia.

Aktualnie najpoważniejsze utrudnienia występują w woj. lubelskim - odcinek węzeł Lublin Tatary - węzeł Lublin Czechów, w pobliżu miejscowości Elizówka. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Warszawy.

Słuchacz RMF FM, pan Paweł, poinformował nas przed godz. 20 o utrudnieniu, które występuje na S61 na wysokości węzła Śniadowo - w stronę Warszawy. Zderzyły się tam 2 auta, przejezdny jest tylko jeden pas. Kierowcy stoją w korku ok. pół godziny, ale ten czas może się wydłużyć.

Utrudnienia dla kierowców nie występują już za to na A4 na Dolnym Śląsku. Po południu na jezdni w stronę Wrocławia, na wysokości Nowej Wsi Kąckiej, wywrócił się motocyklista i jeden z pasów jest nieprzejezdny. Powstał przez to ponad 10-kilometrowy korek. Na drugiej jezdni - wiodącej w przeciwną stronę, ku granicy z Niemcami - długo nie rozładował się korek po innym wypadku.

Utrudnienia w ruchu występowały też na Pomorzu. Na S7 - między węzłami Elbląg Zachód i Żuławy Wschód. Na jezdni w stronę Gdańska samochód osobowy zderzył się z motocyklem.

Na Mazowszu zamknięta była "61" między Serockiem i Pułtuskiem. W Klusku zderzyły się cztery auta.

Wcześniej słuchacze RMF FM informowali nas również o tym, że z powodu wypadku nieprzejezdny był odcinek S8 - w stronę Warszawy - w miejscowości Polichno w województwie łódzkim. Ok. godz. 19 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że utrudnienie po kolizji 3 samochodów osobowych już nie występuje.