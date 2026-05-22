Manchester City wydał w piątek oficjalny komunikat, potwierdzając medialne doniesienia. Trener Pep Guardiola po sezonie po dziesięciu latach rozstaje się z angielskim klubem.

W trakcie pracy z "The Citizens" Guardiola zdobył łącznie 20 trofeów.

Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z "The Citizens" dziesięć lat.

Według doniesień mediów, nowym szkoleniowcem ekipy z Manchesteru ma być Włoch Enzo Maresca.

Jak podkreślają światowe media, kończy się jeden z najbardziej udanych okresów trenerskich w angielskiej piłce nożnej.

Guardiola, były piłkarz i trener Barcelony, zdobył z Manchesterem City od 2016 roku łącznie 20 trofeów. Wśród nich - pięciokrotnie mistrzostwo Anglii, trzykrotnie Puchar Anglii, a w 2023 roku zwyciężył w Lidze Mistrzów.

55-letni szkoleniowiec dwukrotnie - w Barcelonie (2008/09) i Manchesterze City (2022/23) - sięgnął po potrójną koronę, triumfując w jednym sezonie w lidze, krajowym pucharze i Lidze Mistrzów.

Za główne źródło sukcesów z angielskim zespołem uznał stabilizację. Bez spokoju w gabinetach nade mną nie byłoby tego wszystkiego - zaznaczył.

W opublikowanym przesłaniu zaznaczył, żeby nie pytać go o powody odejścia. Nie ma jednego powodu, ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Nic nie trwa wiecznie, bo gdyby trwało, dalej bym tutaj był. Wieczne pozostaną uczucia, ludzie, wspomnienia i miłość, która darzę mój Manchester City - podkreślił.

W kończącym się w niedzielę sezonie Premier League jego drużyna zajmie drugie miejsce w tabeli, za Arsenalem Londyn.