22 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Otyłością. To okazja, by zwrócić uwagę na narastający problem nadwagi i otyłości, które eksperci określają dziś jako jedno z największych wyzwań zdrowia publicznego XXI wieku. Choroba ta wpływa nie tylko na wygląd, ale przede wszystkim na zdrowie, jakość i długość życia milionów ludzi.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w 2022 roku aż 43 proc. dorosłych na świecie miało nadwagę, a 16 proc. cierpiało na otyłość. Problem stale się pogłębia i coraz częściej dotyczy także dzieci oraz młodzieży.

Specjaliści podkreślają, że otyłość jest chorobą przewlekłą, która może prowadzić do wielu groźnych powikłań. Wśród najczęściej wymienianych są choroby serca, cukrzyca typu 2, nowotwory, schorzenia układu ruchu, a także problemy psychiczne, takie jak depresja czy obniżone poczucie własnej wartości.

Skąd bierze się otyłość?

Główną przyczyną nadwagi jest zaburzenie równowagi energetycznej - organizm przyjmuje więcej kalorii, niż jest w stanie spalić. Wpływ na to mają m.in. niezdrowa dieta bogata w cukry i tłuszcze, brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia oraz czynniki społeczne i środowiskowe, takie jak urbanizacja czy ograniczony dostęp do zdrowej żywności.

Alarmujące dane dotyczące dzieci

Coraz większym problemem staje się otyłość wśród najmłodszych. W Polsce rośnie liczba dzieci z nadmierną masą ciała. Eksperci ostrzegają, że nadwaga w młodym wieku zwiększa ryzyko rozwoju chorób w dorosłości. Jeszcze w młodym wieku może się to wiązać z: problemami z oddychaniem, nadciśnieniem, zaburzeniami hormonalnymi, a także trudnościami emocjonalnymi i społecznymi.

Według światowych danych, w 2022 roku ponad 390 milionów dzieci i nastolatków miało nadwagę, a 160 milionów zmagało się z otyłością.

Jak zapobiegać?

Lekarze podkreślają, że profilaktyka zaczyna się od codziennych nawyków. Zalecają ograniczenie cukrów prostych i tłuszczów nasyconych, częstsze sięganie po warzywa, owoce oraz produkty pełnoziarniste, a także unikanie słodzonych napojów i wysoko przetworzonej żywności.

Kluczową rolę odgrywa również ruch. Dorośli powinni poświęcać na aktywność fizyczną co najmniej 150 minut tygodniowo, natomiast dzieci - minimum godzinę dziennie. Eksperci przypominają też o znaczeniu odpowiedniej ilości snu i redukcji stresu.