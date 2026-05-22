W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka 21 maja 2026 roku nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną, a jej miejsce pobytu pozostaje nieznane.

/ Komenda Miejska Policji w Krakowie /

Ostatni kontakt i rysopis zaginionej

Według ustaleń Elżbieta Wojtacka ostatni raz była widziana 21 maja. Po spotkaniu ze znajomymi nie wróciła do miejsca zamieszkania. Rodzina jest zaniepokojona jej zniknięciem. Dziewczynka do tej pory nie skontaktowała się z bliskimi.

Zaginiona ma 161 cm wzrostu, blond włosy sięgające do łopatek. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzę z kapturem, dżinsy o długości za kolano, czarno-białe buty.

Prawdopodobnie miała przy sobie czarną torebkę z kolorowymi przypinkami.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Elżbiety o kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-913 lub pod numer alarmowy 112.

Funkcjonariusze podkreślają, że każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może pomóc w odnalezieniu dziewczynki.