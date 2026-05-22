Niemiecki selekcjoner reprezentacji Anglii wywołał lawinę komentarzy, ogłaszając kadrę na mundial 2026. Na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku nie pojadą m.in. Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden i Cole Palmer.

Selekcjoner Thomas Tuchel powołał kadrę Anglii na mundial

Foden z Manchesteru City i Palmer z Chelsea wcześniej rywalizowali o pozycję numer 10 w kadrze, ale mają za sobą rozczarowujący sezon i nie znaleźli uznania w oczach niemieckiego selekcjonera. Z kolei Alexander-Arnold po transferze do Realu Madryt tylko raz założył reprezentacyjny trykot, od kiedy Tuchel przejął stery w 2025 roku.

Pominięci zostali też środkowy obrońca Manchesteru United Harry Maguire, który pod koniec sezonu dobrze spisywał się w klubie, a był filarem angielskiej defensywy na ostatnich wielkich turniejach, jak również chwalony za tegoroczne występy w Nottingham Forest pomocnik Morgan Gibbs-White.

Wśród 26 powołanych znalazł się natomiast Ivan Toney, 30-letni napastnik, który strzelił 32 gole w 32 meczach w tym sezonie ligi saudyjskiej w barwach Al-Ahli. Oprócz niego z napastników w kadrze są kapitana Harry Kane z Bayernu Monachium i Ollie Watkins z Aston Villa.

Inną niespodzianką jest też obecność w reprezentacji pomocnika Brentfordu Jordana Hendersona, który pojedzie na swoje czwarte mistrzostwa świata, a w trakcie trwania turnieju skończy 36 lat. Tuchel dał też szansę obrońcy Manchesteru City Johnowi Stonesowi, który praktycznie cały sezon klubowy leczył kontuzję.

Anglia, uchodząca za jednego z faworytów turnieju, w grupie L powalczy z Chorwacją, Ghaną i Panamą.

Kadra Anglii na MŚ 2026:

bramkarze: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City);

obrońcy: Reece James (Chelsea Londyn), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham Hotspur), Tino Livramento (Newcastle United);

pomocnicy: Declan Rice (Arsenal Londyn), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madryt), Eberechi Eze (Arsenal Londyn);

napastnicy: Harry Kane (Bayern Monachium), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal Londyn), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle United), Noni Madueke (Arsenal Londyn).