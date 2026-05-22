Prezydent Krakowa wydały decyzję środowiskową dla jednej z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w północno-zachodniej części miasta. Nowa linia tramwajowa połączy osiedle Krowodrza Górka z Azorami, znacząco poprawiając w końcu dostępność transportu publicznego i komfort mieszkańców. Na tramwaj mieszkańcy Azorów czekają od kilkudziesięciu lat.

Decyzję środowiskową w tej sprawie wydał właśnie prezydent Aleksander Miszalski. To otwiera drogę do realizacji projektu "Budowa linii tramwajowej KST (Os. Krowodrza Górka - Azory)".

Nowa trasa połączy istniejącą pętlę "Krowodrza Górka" z planowaną pętlą "Azory", która powstanie w pobliżu skrzyżowania ulic Weissa i Jaremy.

Linia będzie dwutorowa i przebiegnie przez rejon ulic Opolskiej oraz Weissa. Dodatkowo zaplanowano budowę tzw. trójkąta torowego przy skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Weissa oraz odcinka torowiska w kierunku północnym, aż do linii kolejowej Kraków Mydlniki - Kraków Batowice.

Przebudowa dróg i nowoczesna infrastruktura

Inwestycja obejmie nie tylko budowę torowiska o długości około 4,6 km, ale także przebudowę układu drogowego na długości 3,4 km. Prace będą prowadzone na ulicach Opolskiej, Weissa, Różyckiego, Mehoffera, Łokietka, Batalionu "Skała" AK, Jaremy i Chełmońskiego.

Powstanie również nowy łącznik drogowy między ulicami Różyckiego i Chełmońskiego.

Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. W planach są nowe chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz zjazdy i wjazdy do posesji.

Parking Park&Ride i ochrona środowiska

Jednym z kluczowych elementów inwestycji będzie budowa wielopoziomowego parkingu Park&Ride przy ul. Opolskiej. Obiekt pomieści około 205 samochodów, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz infrastrukturę dla rowerów.

Decyzja środowiskowa nakłada na wykonawcę szereg wymagań dotyczących ochrony środowiska. W trakcie prac konieczne będzie ograniczanie hałasu i emisji pyłu, zabezpieczenie pobliskiej zieleni oraz prowadzenie robót pod nadzorem przyrodniczym i archeologicznym. Wzdłuż części trasy pojawią się ekrany akustyczne, które mają chronić mieszkańców przed nadmiernym hałasem.



Miasto podkreśla, że inwestycja znacząco poprawi komunikację mieszkańców Azorów z centrum Krakowa oraz innymi częściami miasta. Wydanie decyzji środowiskowej to jeden z najważniejszych etapów przygotowania inwestycji do realizacji.

