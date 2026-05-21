Prezes firmy Cinkciarz.pl, Marcin P., został zatrzymany na terenie Stanów Zjednoczonych - poinformowała Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Mężczyźnie, poszukiwanemu od lipca ubiegłego roku czerwoną notą Interpolu, zarzuca się oszustwa na kwotę przekraczającą 125 milionów złotych.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała w czwartek o zatrzymaniu w Stanach Zjednoczonych, "w ramach wdrożenia procedury ekstradycyjnej", Marcina P., prezesa serwisu Cinkciarz.pl.

"Obecnie Prokuratura Regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym" - wskazano w komunikacie.

Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu

Poznańska prokuratura regionalna od października 2024 r. prowadzi postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy.

W marcu 2025 r. prokuratorzy zdecydowali o przedstawieniu zarzutów, m.in. oszustwa, prezesowi zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. Marcinowi P., ale mężczyzna przebywał poza granicami kraju.