Podkarpacki sanepid w pięciu pobranych próbkach drobiowego kebaba mrożonego "Doner King Kebab" wykrył bakterię Salmonella. W związku z tą sytuacją w europejskim Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach 15 maja wydano ostrzeżenie dla Polski i Słowacji.

Salmonellę stwierdzono w pięciu z pięciu przebadanych przez ekspertów próbek. Mięso do badań pobrano 22 kwietnia. Według informacji z RASFF sprawą zajmuje się Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Po otrzymaniu wyników w RASFF wydano ostrzeżenie alarmowe (zwane także powiadomieniem o zagrożeniu). Oznacza ono, że wykryto poważne, bezpośrednie lub pośrednie ryzyko związane z konkretnym produktem - na przykład żywnością, paszą lub materiałem do kontaktu z żywnością. Takie powiadomienie wymaga natychmiastowej reakcji ze strony innych krajów członkowskich, które mogą być zagrożone obecnością niebezpiecznego produktu na swoim rynku. Powiadomienia alertowe są stosowane w sytuacjach, gdy konieczne jest szybkie podjęcie działań, takich jak wycofanie produktu ze sprzedaży czy ostrzeżenie konsumentów.

Firma odpowiadająca za produkt to jeden z największych polskich producentów i dystrybutorów mięsa do kebabów.

Czym jest RASFF

System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (ang. Rapid Alert System for Food and Feed, w skrócie RASFF) to europejski system służący do szybkiej wymiany informacji pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej na temat żywności, pasz oraz materiałów mających kontakt z żywnością, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska. Dzięki RASFF organy odpowiedzialne za kontrolę żywności mogą natychmiast reagować na wykryte niebezpieczeństwa i podejmować odpowiednie działania, aby chronić konsumentów.