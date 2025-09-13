Do gorszących scen doszło w kościele parafialnym w Mieścisku (Wielkopolskie). Półnagi mężczyzna wtargnął do świątyni i zaatakował księdza. Zniszczył ołtarz i połamał krzyż.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wydarzenia rozegrały się w piątkowy wieczór w parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku w powiecie wągrowieckim.

Półnagi mężczyzna wkroczył do świątyni i zaatakował mającego prowadzić liturgię proboszcza.

Napastnik wszedł do prezbiterium i zaczął demolować ołtarz oraz połamał krzyż. Został powstrzymany dopiero przez mężczyzn, którzy przerwali mu ten atak.

Mężczyzna w wulgarnych słowach zwracał się do księdza i nie pozwalał mu celebrować mszy świętej.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego mieszkańca Mieściska.

Sprawca był nietrzeźwy, został zabrany na komisariat policji.