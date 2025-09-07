Papież Leon XIV ogłosił dziś świętymi dwóch młodych ludzi. Chodzi o Pier Giorgio Frassatiego (1901-1925) i Carlo Acutisa (1991-2006).

Carlo Acutis / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

Leon XIV: To dzień wielkiej radości

Na mszę kanonizacyjną przybyły dziesiątki tysięcy osób z Włoch oraz wielu krajów świata, w tym z Polski. W tym gronie znalazły się też rodziny nowych świętych. To rodzice Carlo Acutisa i jego rodzeństwo: Michele i Francesca oraz przedstawiciele rodziny Pier Giorgio Frassatiego - wśród nich siostrzenica Wanda Gawrońska.

Dzisiaj jest przepiękne święto dla całych Włoch, dla całego Kościoła i dla całego świata - powiedział do zgromadzonych na placu Świętego Piotra przed mszą papież Leon XIV.

Wierni na placu św. Piotra / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

To dzień wielkiej radości. Dlatego chciałem pozdrowić tak wielu młodych ludzi, którzy przybyli z całego świata - dodał papież.

Wy wszyscy, my wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by być świętymi - podkreślił następca Franciszka.



"Boży influencer". Kim był Carlo Acutis?

Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie. Już jako dziecko skupił się na życiu religijnym. Był autorem stron internetowych o cudach eucharystycznych i o świętych Kościoła. Pochodził z majętnej rodziny, a swoje kieszonkowe oddawał ubogim - kupował im jedzenie.

Carlo Acutis zmarł na białaczkę w wieku 15 lat, 12 października 2006 roku. Został pochowany w Asyżu. W 2019 roku jego ciało przeniesiono do tamtejszego kościoła Matki Bożej Większej.

W tym kościele znajduje się ciało Carlo Acutisa / GIANLUIGI BASILIETTI / PAP/EPA

Szklaną trumnę z ciałem Acutisa zobaczyło w zeszłym roku prawie milion osób. Jego kult szerzy się w wielu krajach, także w Polsce.

Acutis został beatyfikowany za pontyfikatu Franciszka w 2020 roku. Jest pierwszym świętym doby internetu i przedstawicielem pokolenia millenialsów. Nazywany jest "Bożym influencerem". Jego babcia ze strony ojca to Polka, Maria Henrietta Perłowska.

Świętość Carlo to zwyczajne życie, któremu on nadał nadzwyczajność, umieszczając Chrystusa na pierwszym miejscu - stwierdziła w rozmowie z PAP matka Acutisa - Antonia Salzano.

Wszystko, co robił, robił w imię Jezusa, dla Jezusa i z Jezusem. Właśnie to sprawiło, że życie mojego syna było nadzwyczajne. Zrozumiał, że bez Chrystusa nie ma niczego. Zawierzył się jemu, sakramentom, Słowu Bożemu, codziennie odmawiał różaniec. Oto, co znaczy dla mnie jego kanonizacja - tłumaczyła. Jednocześnie podkreśliła, że nie czuje się w żaden sposób uprzywilejowana.

Pier Giorgio Frassati - społecznik zakochany w górach

Pier Giorgio Frassati / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

Pier Giorgio Frassati (1901-1925) był synem właściciela dziennika "La Stampa" Alfredo Frassatiego. Był działaczem społecznym, członkiem Apostolstwa Modlitwy, Uniwersyteckiej Federacji Katolików Włoskich i Włoskiej Młodzieży Katolickiej, a także ruchu skautowego.

Frassati studiował inżynierię górniczą na Politechnice w Turynie. Jego pasją były góry. Był zaangażowany w apostolat wiary i modlitwy oraz niesienie pomocy biednym i cierpiącym.

Frassati zmarł w wieku 24 lat na chorobę Heinego-Medina. Beatyfikował go Jan Paweł II w 1990 roku.



Pier Giorgio Frassati to wuj włosko-polskiego dziennikarza Jasia Gawrońskiego i znanej działaczki społecznej Wandy Gawrońskiej, która spopularyzowała jego postać i od lat szerzy jego kult.

Zawsze myślałam o Pier Giorgio jako o świętym, więc nie traktuję tego jako spełnienie moich marzeń czy ukoronowanie mojej pracy i starań. Wielu ludzi na świecie tak o nim myślało, jak ja, a zatem kanonizacja jest potwierdzeniem jego świętości przez Kościół - powiedziała PAP Wanda Gawrońska.

Kościół dopiero w 1952 roku ogłosił, że świeccy mogą być świętymi. Pier Giorgio już 40 lat wcześniej zrozumiał, że jako świecki jest częścią Kościoła i może dążyć do świętości. I dążył, i dotarł - dodała.

Był zwykłym studentem, prowadził świeckie życie i pokazał, że świecki może żyć codziennie z Chrystusem, nie różniąc się od innych kolegów, lubiąc towarzystwo przyjaciół, które było dla niego ważne - tłumaczyła siostrzenica nowego świętego.

Tam, gdzie ktoś czegoś potrzebował, zawsze był Pier Giorgio. Wszędzie, gdzie była jakakolwiek potrzeba: w więzieniu, w szpitalu czy podczas strajku. Gdy były jakieś polityczne czy socjalne problemy, związane z wiarą i nie tylko, to on był obecny - dodała.