Działania policji na Mazowszu w związku z poszukiwaniem rosyjskich dronów zostały zakończone - poinformowało RMF FM Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stołeczna policja otrzymała wiele zgłoszeń o dronach / Policja Warszawa /

Do piątkowego wieczoru stołeczni policjanci poszukiwali obiektów po tym, jak otrzymano wiele zgłoszeń dotyczących rzekomego odnalezienia drona.

Zgłoszenia dotyczyły kilku miejsc w okolicach Warszawy.

Do stołecznej policji trafiły informacje o obiektach, które miały spaść na terenie powiatu otwockiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego oraz na terenie warszawskiej Pragi Północ i Południe. Po kilku godzinach poszukiwań działania służb się zakończyły - potwierdziła RMF FM Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.



Jednocześnie służby apelują, by w przypadku znalezienia obiektów od razu powiadomić służby. Policjanci reagują na każde zgłoszenie.

Dotychczas w Polsce znaleziono fragmenty dronów w 17 miejscowościach na terenie pięciu województw. Najwięcej - 10 w województwie lubelskim.

Nadal poszukiwane są dwa drony, które, niewykluczone, że mogły wylecieć poza polską przestrzeń powietrzną.