Hiszpańska policja zatrzymała dwoje aktywistów klimatycznych, którzy w niedzielę pomazali barwnikiem fasadę słynnego kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. Według aktywistów akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problem pożarów lasów w Hiszpanii.

"Chcemy zaprotestować przeciwko współudziałowi różnych rządów w pożarach, które spustoszyły Półwysep Iberyjski tego lata" - napisała na platformie X organizacja Futuro Vegetal. To ona jest odpowiedzialna za niedzielną akcję.

Do wpisu dołączono filmik z zatrzymania aktywistów. Krzyczeli: "Sprawiedliwość klimatyczna!".

Organizacja, której aktywiści przykleili się w 2022 r. do obrazów Francisco Goi w Muzeum Prado w Madrycie, zarzuciła w oświadczeniu rządowi premiera Pedro Sancheza brak działań przeciwko zmianom klimatu.

Sanchez ma w poniedziałek ogłosić szczegóły propozycji krajowego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych. Zapowiedział je podczas sierpniowych pożarów. Ogień strawił w całym kraju około 400 tys. hektarów.

Kościół Sagrada Familia, według projektu Antoniego Gaudiego, należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Barcelony i Hiszpanii.