Hiszpańska policja zatrzymała dwoje aktywistów klimatycznych, którzy w niedzielę pomazali barwnikiem fasadę słynnego kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. Według aktywistów akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problem pożarów lasów w Hiszpanii.
"Chcemy zaprotestować przeciwko współudziałowi różnych rządów w pożarach, które spustoszyły Półwysep Iberyjski tego lata" - napisała na platformie X organizacja Futuro Vegetal. To ona jest odpowiedzialna za niedzielną akcję.
Do wpisu dołączono filmik z zatrzymania aktywistów. Krzyczeli: "Sprawiedliwość klimatyczna!".