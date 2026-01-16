W czwartkowym losowaniu Lotto padła "szóstka". Wiadomo już, gdzie zagrała osoba, która wzbogaci się o ponad 4,6 miliona złotych.

Kupon Lotto / Darek Delmanowicz / PAP

Kumulacja w Lotto została rozbita w czwartkowym losowaniu.

Osoba, która poprawnie wytypowała "szóstkę", wygrała ponad 4,6 miliona złotych.

W czwartkowym losowaniu Lotto padły liczby: 8, 15, 23, 43, 45, 47. Jednej osobie udało się trafić "szóstkę". W ten sposób wygrała 4 636 687,20 złotych.

Wiadomo, że osoba, która trafiła "szóstkę", odwiedziła punkt Lotto przy ul. Wyszyńskiego 21 w Kaliszu. Sama wytypowała liczby, które przyniosły jej wygraną.

Wczorajsza wygrana nie jest najwyższą w historii Kalisza. Rekord padł w 2009 r. - było to aż 17 milionów złotych.

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.

Więcej informacji o najwyższych wygranych w Lotto można znaleźć tutaj.