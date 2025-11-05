Od 11 listopada 2025 roku kierowcy parkujący w Obszarze Płatnego Parkowania w Gdańsku nie będą mogli już korzystać z aplikacji mPay do opłacania postoju. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni poinformował o rozwiązaniu umowy z operatorem tej platformy. Sprawdź, jak teraz zapłacisz za parkowanie w mieście.

/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku /

mPay znika z Gdańska

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (GZDiZ) ogłosił, że od wtorku, 11 listopada 2025 roku, aplikacja mPay przestanie być dostępna dla kierowców korzystających z płatnych miejsc postojowych w Gdańsku.

Powodem jest niedotrzymanie postanowień umowy przez operatora aplikacji.

"Z uwagi na niedotrzymanie postanowień umowy z przyczyn będących po stronie wykonawcy z dniem 11 listopada 2025 roku rozwiązana zostanie umowa z operatorem aplikacji mPay" – przekazała Weronika Korol z GZDiZ.





Jak zapłacić za parkowanie po zmianach?

Zmiana dotyczy wyłącznie płatności mobilnych. Wszystkie parkometry wciąż działają bez zakłóceń, a opłaty można wnosić także za pośrednictwem wybranych aplikacji bankowych.

GZDiZ zapewnia, że wciąż dostępnych jest pięć innych aplikacji mobilnych, które umożliwiają regulowanie opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania (SPP).



Ostatnim dniem, w którym będzie można skorzystać z aplikacji mPay, jest poniedziałek, 10 listopada 2025 roku.

Zasady funkcjonowania strefy, wysokość opłat oraz godziny ich obowiązywania pozostają bez zmian.

Kierowcy powinni pamiętać o konieczności wyboru innej aplikacji lub korzystaniu z tradycyjnych parkometrów.

