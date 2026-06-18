W czwartek rozpoczął się długo zapowiadany remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań Krzesiny. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni. Inwestycja została zaplanowana w kilku etapach, by zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Przejazd przez węzeł będzie możliwy przez cały czas trwania robót, jednak należy liczyć się z czasowymi wyłączeniami poszczególnych łącznic oraz zmianami w organizacji ruchu. Sprawdź szczegóły.

/ ZDM Poznań /

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Etapy prac i objazdy

Prace remontowe rozpoczęły się od przygotowań, w tym budowy tymczasowych przejazdów między jezdniami.

Właściwe roboty ruszą w poniedziałek, 22 czerwca. W pierwszym etapie będą one prowadzone na łącznicach Świecko - Katowice, Poznań - Świecko oraz na fragmencie ul. Krzywoustego w kierunku Katowic.

Dla kierowców przewidziano objazdy, które poprowadzą m.in. przez pozostałe łącznice węzła Poznań Krzesiny.

W kolejnych etapach roboty obejmą łącznice Katowice - Świecko i Warszawa - Katowice.

W tym czasie kierowcy jadący autostradą A2 z Warszawy i chcący zjechać w kierunku Katowic będą musieli korzystać z objazdu ulicami Krzywoustego, Klenowską, Kręglewskiego i Tychowskiego (przy Kinepolis). Analogiczny objazd będzie obowiązywał dla kierowców jadących trasą S11 z Katowic i chcących wjechać na A2 w kierunku Świecka.

/ ZDM Poznań /

Utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu

W trakcie prac ruch na ul. Krzywoustego na fragmencie nad węzłem będzie prowadzony jedną jezdnią w obu kierunkach, a na niektórych odcinkach obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h.

W kolejnych fazach remontu prace będą kontynuowane na łącznicach relacji Świecko - Poznań, Poznań - Warszawa oraz na kolejnych fragmentach ul. Krzywoustego. Dla kierowców jadących z Poznania w kierunku Warszawy oraz z kierunku Świecka do Poznania przewidziano objazdy przez węzeł Koninko i trasę S11.

Z kolei kierowcy jadący z Warszawy do Poznania będą proszeni o zjazd z autostrady na węźle Luboń.

/ ZDM Poznań /

Zakończenie prac planowane jest za około pięć tygodni od rozpoczęcia robót, jednak termin ten może ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych.