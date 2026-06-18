Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom, które miały tworzyć zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nakłanianiem do prostytucji i czerpaniem z niej korzyści majątkowych. Na czele gangu stała 38-letnia kobieta.

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Prokuratura Okręgowa w Zamościu (woj. lubelskie) oskarżyła 5 osób o udział w grupie przestępczej, która nakłaniała do prostytucji i czerpała z niej korzyści majątkowe.

Według ustaleń śledczych grupa działała od sierpnia 2024 roku w wielu miastach Polski, w tym w Biłgoraju, Zamościu, Warszawie, Grudziądzu, Toruniu oraz innych miejscowościach.

Kobieta szefem gangu

Założycielką i szefową grupy była 38-letnia Oliwia S. To ona miała odpowiadać za umieszczanie ogłoszeń o usługach seksualnych w internecie, wynajmowanie lokali, umawianie spotkań z prostytutkami oraz informowanie o warunkach oferowanych usług.

Pozostali oskarżeni zajmowali się między innymi werbowaniem kobiet do prostytucji, nakłanianiem oraz ułatwianiem im uprawiania prostytucji, a także organizowaniem ochrony. Przestępcy pobierali również część zapłaty od klientów za usługi seksualne.

Wykorzystywanie bezbronnych kobiet

Prokuratura ustaliła co najmniej 6 kobiet, które trudniły się prostytucją w ramach działalności grupy. Wśród nich była 27-letnia kobieta z niepełnosprawnością intelektualną i bez miejsca zamieszkania. Śledczy podkreślają, że podejrzani wykorzystali jej bezradność i czerpali korzyści z jej prostytucji.

Według ustaleń, została ona również seksualnie wykorzystana przez jednego z członków grupy. Podejrzani Oliwia S., Jacek S. i Sebastian S. zasadniczo przyznali się do zarzucanych im czynów, natomiast Damian M. i Anna P. nie przyznali się do winy.

Wszyscy złożyli wyjaśnienia, w których opisali swój udział w procederze. Obecnie cała piątka przebywa w areszcie. Za zarzucane czyny grozi im nawet do 20 lat pozbawienia wolności.