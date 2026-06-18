Blisko trzy tysiące ton nielegalnie sprowadzonych do Polski odpadów – głównie zużytych gaśnic – to bilans działalności 43-letniego obywatela Włoch, prezesa małopolskiej spółki. Mężczyzna usłyszał aż 218 zarzutów i stanie przed sądem w Mysłowicach. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

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Policja i prokuratura ujawniły szczegóły śledztwa dotyczącego nielegalnego przewozu odpadów do Polski. Obywatel Włoch, będący prezesem spółki ze Skawiny, miał sprowadzać do kraju zużyte gaśnice z kilku państw europejskich, w tym z Włoch, Norwegii i Chorwacji.

Proceder trwał od stycznia 2024 roku do września 2025 roku.

Zatrzymanie na autostradzie A4

Śledztwo rozpoczęło się po informacji, że przez Mysłowice przejeżdża ciężarówka z nielegalnymi odpadami. We wrześniu 2025 roku funkcjonariusze Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali na autostradzie A4 pojazd przewożący zużyte gaśnice bez wymaganego zezwolenia.

Okazało się, że za transport odpowiada spółka z Małopolski. Po analizie zgromadzonej dokumentacji śledczy przedstawili 43-latkowi 218 zarzutów dotyczących nielegalnego przewożenia odpadów bez zastosowania procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i uzyskania zgody zgodnie z obowiązującym prawem.

Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Obywatelowi Włoch grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

W trakcie postępowania zabezpieczono jego majątek o wartości pół miliona złotych. Według ustaleń śledczych do Polski nielegalnie wwiózł blisko 3 tysiące ton zużytych gaśnic.