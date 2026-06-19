Groźny incydent podczas przygotowań do pokazu Antidotum Airshow w wielkopolskim Lesznie. Jeden z samolotów miał tam wylądować bez wysuniętego podwozia. Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, pilot doznał niegroźnych obrażeń - jego stan jest dobry.

Pokazy lotnicze w Lesznie w 2024 roku / SERGEI GAPON/AFP/East News / East News

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Do zdarzenia doszło podczas dzisiejszego treningu. Główna droga startowa lotniska jest zablokowana, a operacje wstrzymane.

Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką ratownictwa medycznego - mówi asp. Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Organizatorzy pracują nad aktualizacją harmonogramu. Możliwe są opóźnienia pokazów oraz zmiany w programie.



