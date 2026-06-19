Pasażerowie podróżujący na trasie Poznań-Berlin muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. W piątkowe popołudnie doszło do obniżenia sieci trakcyjnej na odcinku między Nowym Tomyślem a Opalenicą, co spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów.

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Awaria sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 3 między Nowym Tomyślem a Opalenicą.

Wstrzymano ruchu pociągów na tym odcinku.

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W piątkowe popołudnie doszło do poważnej awarii na jednym z kluczowych odcinków linii kolejowej nr 3, łączącej Poznań z Berlinem. Jak poinformował przedstawiciel PKP Polskich Linii Kolejowych, około godziny 14 na fragmencie trasy między Nowym Tomyślem a Opalenicą doszło do obniżenia sieci trakcyjnej. W związku z tym ruch pociągów został całkowicie wstrzymany.

Komunikacja zastępcza dla pasażerów

Ze względu na prowadzoną modernizację drugiego toru na tym odcinku, awaria spowodowała całkowite zatrzymanie ruchu kolejowego. Przewoźnicy zostali poproszeni o wprowadzenie komunikacji zastępczej. Samorządowe Koleje Wielkopolskie poinformowały, że autobusy kursują już na trasie między Nowym Tomyślem a Bukiem, zapewniając pasażerom możliwość kontynuowania podróży.

Nieznany czas usunięcia usterki

Na miejsce awarii skierowano specjalny pociąg sieciowy, który ma pomóc w usunięciu usterki. Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwają prace naprawcze i kiedy pociągi wrócą na trasę. Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość i śledzić komunikaty przewoźników.