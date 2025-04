Już po raz dziewiąty Klub Studio w Krakowie zamieni się w prawdziwą stolicę muzyki, śmiechu i wzruszeń. Festiwal "Black or White" to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej i kabaretowej, a przy okazji wesprzeć ważną inicjatywę prozdrowotną.

To już dziewiąta edycja Festiwalu „Black or White” / Materiały promocyjne

Rok minął błyskawicznie, a przed nami już dziewiąta edycja Festiwalu "Black or White"! To wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny Krakowa, powraca 14 czerwca 2025 roku do Klubu Studio. Startujemy punktualnie o 18:00 - i już teraz warto zarezerwować sobie ten wieczór, bo emocji z pewnością nie zabraknie.

Muzyka, śmiech i... ważna misja

Festiwal "Black or White" to nie tylko koncert - to prawdziwa mieszanka wzruszeń, śmiechu i artystycznych niespodzianek. Na jednej scenie spotkają się wybitni wokaliści, instrumentaliści oraz gwiazdy polskiej sceny kabaretowej.

W tym roku motyw przewodni brzmi: "Moje ulubione". Co to oznacza? Artyści sami wybiorą utwory, które są im najbliższe, z którymi się utożsamiają i które chcą zaprezentować publiczności. To gwarancja niepowtarzalnych interpretacji, zaskakujących duetów i repertuaru, który z pewnością zaskoczy nawet stałych bywalców festiwalu.

Na scenie pojawią się m.in.:

Kabaret Hrabi,

Grzegorz Turnau,

Andrzej Lampert,

Zofia Nowakowska,

Monika Urlik,

Marcin Januszkiewicz,

Wojciech Myrczek,

Zespół Wokalny Colour Voices

Orkiestra Festiwalowa OF BOW pod batutą Karola Pyki.

To nazwiska, które gwarantują najwyższy poziom artystyczny i niezapomniane wrażenia.

Zebra, która łączy

Festiwal "Black or White" to także wyjątkowa oprawa - nieodłącznym elementem są "zeberkowe" gadżety i stroje. Organizatorzy zachęcają, by tego dnia postawić na paski - czy to w ubraniu, czy w dodatkach. To symbol różnorodności i jedności, które są motywem przewodnim wydarzenia.

Wspólna walka o zdrowie

Za festiwalem stoi ważna idea - promowanie wiedzy o nowotworach neuroendokrynnych. To właśnie różnorodność tych chorób zainspirowała twórców do stworzenia tak barwnego i zróżnicowanego programu. Całkowity dochód z koncertu zostanie przekazany Fundacji Pro Endocrinologia Kliniki Endokrynologii SU w Krakowie, by wspierać diagnostykę i leczenie pacjentów onkologicznych.

Jak podkreślają organizatorzy: "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów". I właśnie dlatego Festiwal "Black or White" to nie tylko święto muzyki i kabaretu, ale także realna pomoc dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują.

Dołącz, zapraszamy!

Jeśli chcesz przeżyć wieczór pełen emocji, wzruszeń i śmiechu, a przy okazji zrobić coś dobrego - nie może Cię zabraknąć 14 czerwca w Klubie Studio. Więcej informacji o festiwalu i szczegóły dotyczące biletów znajdziesz na facebookowej stronie Festiwal Black or White.