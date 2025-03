Pracownicy poznańskiego lotniska Ławica domagają się podwyżek. Chcą dodatkowych 1500 złotych. Związkowcy walczą o podwyżki, powołując się przy tym na coraz lepsze wyniki portu.

Trwa akcja protestacyjna pracowników poznańskiego lotniska Ławica. Domagają się oni podwyżek.

Chcą dodatkowych 1500 złotych wypłaty. Związkowcy walczą o podwyżki, powołując się na coraz lepsze wyniki lotniska.

Jesteśmy tak naprawdę w super wzrostach, jeżeli chodzi o kwestie i obsługi pasażerów, i zysków. Wszystkie te sprawy, które gdzieś tam wcześniej były wyartykułowane - i pandemia, i nasze odszkodowania, i kiedyś tam wulkan - to wszystko miało wpływ na to, że rzeczywiście cały czas było nam wpajane, że "zrozumcie, zrozumcie, jak będzie lepiej, to się podzielimy". No i jest lepiej. I nagle nikt się nie chce dzielić - mówił reporterowi RMF FM Krzysztof Cierzniak ze związku zawodowego pracowników.

Błażej Patryn, rzecznik prasowy lotniska twierdzi, że kierownictwo jest skłonne podzielić się dobrym wynikiem finansowym z pracownikami.

Zarząd rozumie postulaty pracowników, jest skłonny do tego, aby dobrym wynikiem finansowym w pewien sposób się podzielić z pracownikami, doceniając ich pracę. Oczekiwania związkowców są jednak wygórowane, nieadekwatne do bieżącej sytuacji w porcie lotniczym - powiedział.

Akcja protestacyjna ogranicza się do wywieszenia banerów. Nie ma planów wstrzymania obsługi na lotnisku.