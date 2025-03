Każdy z nas od dzisiaj może łatwiej zweryfikować uprawnienia protetyków słuchu czy techników farmaceutycznych. Właśnie rozpoczął działanie Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Przedstawiciele piętnastu zawodów muszą być wpisani do tego rejestru, by pomagać pacjentom.

/ Shutterstock Dzisiaj uruchomiony został Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, umożliwiający każdemu weryfikację aktualnych uprawnień osób działających w sektorze medycznym. Dotyczy to między innymi techników farmaceutycznych, masażystów i elektroradiologów. U mnie w aptece pracuje jeden technik farmaceutyczny. Na pewno jest w rejestrze, musieliśmy tego dopełnić, taki był wymóg - opisuje w rozmowie z reporterem RMF FM właścicielka apteki w Warszawie Monika Wąsowska-Imielska. W moim telefonie mam wpis do rejestru, mogę to pokazać pacjentowi, który ma wątpliwości - dodaje technik farmaceutyczny Zofia Majewska. Używanie tytułu zawodowego bez odpowiedniego wpisu może skutkować odpowiedzialnością karną. Zmiany dotyczą następujących zawodów: asystentka stomatologiczna,

elektroradiolog,

higienistka stomatologiczna,

instruktor terapii uzależnień,

opiekun medyczny,

optometrysta,

ortoptystka,

podiatra,

profilaktyk,

protetyk słuchu,

technik farmaceutyczny,

technik masażysta,

technik ortopeda,

technik sterylizacji medycznej,

terapeuta zajęciowy. Jedna formalna zmiana Wielu pracowników medycznych jest już zarejestrowanych w nowym systemie. W ostatnich dniach doszło do jednej zmiany. Po tym, jak Sejm przyjął nowelizację ustawy o ratownictwie medycznym, wydłużony o pół roku prawdopodobnie zostanie czas na wpisanie się medyków do rejestru. Będzie to obowiązkowe dopiero od jesieni. W praktyce już teraz wielu przedstawicieli zawodów medycznych zadbało o to, by znaleźć się w rejestrze. Gdy przepisy w pełnej wersji wejdą w życie, każdy pacjent będzie miał możliwość weryfikowania pracowników zawodów medycznych takich jak protetycy słuchu czy technicy farmaceutyczni, na portalu rządowym. Zobacz również: RCB rozsyła komunikaty do mieszkańców trzech województw

Opracowanie: Piotr Gądek