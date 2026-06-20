W podpoznańskich Krzesinach - 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny - wylądował jeden z największych samolotów transportowych na świecie, czyli ukraiński Antonov. Tę informację dostaliśmy od naszego Słuchacza na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie nadesłane do naszej redakcji / p. Tomasz / Gorąca Linia RMF FM

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W Krzesinach wylądował gigantyczny Antonov

Ogromny Antonov, nazywany "ukraińskim gigantem", wylądował dziś przed południem w wielkopolskiej bazie w Krzesinach. Jak podawała wcześniej WP Tech, kolos ma pomóc w przetransportowaniu sprzętu dla polskich sił biorących udział w międzynarodowych ćwiczeniach Ramstein Flag 2026 - największych w tym roku ćwiczeniach sił powietrznych NATO na północnej flance Sojuszu, które odbywają się na terytorium Finlandii. Zdjęcia jednego z największych na świecie transportowców dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM od naszego Słuchacza.

W Krzesinach wylądował gigantyczny Antonov / p. Tomasz / Gorąca Linia RMF FM

W Krzesinach wylądował gigantyczny Antonov / p. Tomasz / Gorąca Linia RMF FM

W Krzesinach wylądował gigantyczny Antonov / p. Tomasz / Gorąca Linia RMF FM

Jak podaje SkyRadar, samolot Antonov An-124-100 Ruslan ma rozpiętość 73,3 m, długość 69,1 m, wysokość 21 m i powierzchnię nośną 628 metrów kwadratowych.

Jak informowały polskie władze, w ćwiczeniach biorą udział polskie myśliwce F-16 oraz samoloty szkolno bojowe M-346 Bielik. Ćwiczą razem z sojusznikami z Finlandii, Niemiec, Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych.