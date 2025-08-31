Od poniedziałku 1 września w Poznaniu zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za parkowanie i przejazdy komunikacją miejską. W obu kwestiach mieszkańcy rozliczający podatek w mieście zapłacą mniej niż pozostałe osoby. W przypadku opłat za parkowanie różnica ta wyniesie od 1 zł do ponad 3 zł za godzinę postoju. Ile dokładnie zapłacą poznaniacy i przyjezdni?

/ WALDEMAR WYLEGALSKI / East News

Zmiana stawek w Strefie Płatnego Parkowania

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaznaczył w swoim komunikacie, że zmiana cen obejmuje zarówno pojedyncze płatności za postój, jak również opłaty za abonamenty i identyfikatory mieszkańca.

„Preferencyjne, niższe opłaty będą obowiązywały podatników z Poznania - wystarczy założyć konto w miejskiej aplikacji OK Poznań lub aktywować kartę miejską OK Poznań, a następnie dodać tam numer rejestracyjny swojego samochodu. Każdy podatnik może zgłosić jeden numer rejestracyjny” - podał ZDM.

Od poniedziałku poznaniacy, którzy płacą w mieście podatki i zarejestrowali numer rejestracyjny swojego auta w aplikacji OK Poznań, zapłacą:

w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Centrum (ŚSPP Centrum) 7,5 zł za pierwszą, 9 zł za drugą i 9,90 zł za następną godzinę postoju;

w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Jeżyce (ŚSPP Jeżyce) stawki wyniosą odpowiednio: 5,5 zł, 6,5 zł i 7,5 zł, a w pozostałej strefie (SPP) 4 zł, 4,7 zł i 5,50 zł.

Mniejsze opłaty dla tych, którzy płacą podatki w Poznaniu

Stawka dla osób niepłacących podatków w Poznaniu za pierwszą godzinę parkowania w ŚSPP Centrum wyniesie 9,5 zł, za drugą 11 zł, a za trzecią 13 zł. W ŚSPP Jeżyce opłaty te wyniosą odpowiednio: 7,5 zł, 9 zł i 10 zł, a w pozostałej strefie (SPP) 5 zł, 6 zł i 7 zł.

„Oznacza to, że poznaniacy płacący podatki na rzecz Miasta zapłacą w strefie od złotówki do ponad trzech złotych mniej za godzinę postoju niż pozostali kierowcy” - podkreślono w komunikacie ZDM.

Nowe stawki za abonament jednodniowy wyniosą odpowiednio:

110 zł w ŚSPP Centrum,

80 zł w SSPP Jeżyce,

60 zł w SPP.

abonamenty dla tzw. samochodów ekologicznych będą wynosić 80 zł na miesiąc w każdej strefie.

Osoby, które posiadają identyfikator parkingowy mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania, nie muszą rejestrować swoich aut, bo ich samochody są automatycznie wpisane w systemie dwutaryfowości.

Nowy cennik biletów komunikacji publicznej

Od poniedziałku 1 września zacznie także obowiązywać nowy cennik biletów komunikacji publicznej na liniach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM).

„Mieszkańcy rozliczający podatki na rzecz Poznania i okolicznych gmin, korzystający z długookresowych biletów specjalnych, takich jak m.in. Bilet Metropolitalny czy Bilet Metropolitalny z ulgą będą płacić tyle samo, co przed zmianą i dużo taniej od osób, które z takiej zniżki nie korzystają” - zaznaczono w komunikacie ZTM.

Nie wzrosną ceny biletów dla seniorów oraz rodziców i dzieci z rodzin 4+, a bilety semestralne na 120 dni będą tańsze. Podobnie mieszkańcy rozliczający podatki na rzecz Poznania lub okolicznych gmin, korzystający z biletów długookresowych specjalnych, np. biletu metropolitalnego, zapłacą tyle samo, co przed zmianą. Np. cena Biletu Metropolitalnego na strefę A na 30 dni wynosi 119 zł i pozostanie bez zmian.

„Jednocześnie cena Biletu Metropolitalnego na strefę A na 30 dni (do końca sierpnia) jest niższa o 30 złotych od podobnego biletu bez ulgi metropolitalnej (149 zł). W nowej taryfie premia dla osób lojalnie płacących PIT lokalnie będzie dużo większa, ponieważ cena podobnego biletu okresowego bez ulgi metropolitalnej będzie aż o 80 zł wyższa” - zaznaczono w komunikacie.

Od poniedziałku ceny jednorazowych papierowych biletów 15-, 45- i 90-minutowych wzrosną o 1 zł, czyli koszt najtańszego 15-minutowego biletu wzrośnie do 5 zł. Z kolei bilet 24-godzinny będzie kosztował 18 zł na strefę A i 24 zł na strefę A+B+C+D. Koszt biletu 7-dniowego wyniesie 59 zł na strefę A i 94 zł na strefę A+B+C+D.

W informacji ZTM zaznaczono, że bardziej opłacalne będzie korzystanie z tzw. biletu przystankowego, czyli tPortmonetki na karcie PEKA. W tym przypadku za przejazd pierwszego - lub jednego - przystanku opłata wyniesie 86 groszy, a dopiero przejechanie 21 przystanków będzie kosztowało więcej niż 5 zł, czyli cenę papierowego biletu 15-minutowego.

„Warto podkreślić, że bilety jednorazowe już od dłuższego czasu są mniej popularne od tPortmonetki. W 2024 r. doładowań tPortmonetki było ponad 30 mln wobec 19,3 mln sztuk zakupionych biletów jednorazowych” - zaznaczono w komunikacie ZTM.

Nowa podstawowa stawka opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu

Razem z nowymi taryfami wprowadzona zostanie nowa podstawowa stawka opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu. Od 1 września będzie ona wynosić 350 zł i 175 zł, jeśli zostanie opłacona na miejscu lub w ciągu 7 dni od wystawienia. W poniedziałek zmieni się także sposób zakupu jednorazowych biletów czasowych poprzez aplikacje komórkowe. Korzystający z takich biletów będą musieli aktywować je poprzez zeskanowanie telefonem kodu QR lub wpisanie numeru bocznego pojazdu.

