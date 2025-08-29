Przedłużenie mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych do końca tego roku - przewiduje projekt opublikowany w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W planie jest też wprowadzenie bonu ciepłowniczego. Ministerstwo przewiduje jednak odejście od mechanizmów wsparcia o zasięgu powszechnym na rzecz rozwiązań dla najbardziej potrzebujących gospodarstw.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mechanizm mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych będzie obowiązywał do 30 września 2025 r. / Shutterstock

Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mechanizm mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych będzie obowiązywał do 30 września 2025 r.

W uzasadnieniu wskazano, że projekt wprowadza szereg zmian mających chronić obywateli przed wysokimi kosztami życia, w szczególności w zakresie energii cieplnej i elektrycznej.

Ministerstwo przewiduje odejście od mechanizmów wsparcia o zasięgu powszechnym na rzecz rozwiązań ukierunkowanych na najbardziej potrzebujące gospodarstwa domowe.

Resort energii zaproponował też wprowadzenie bonu ciepłowniczego. Autorzy projektu wskazali, że ma to na celu utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach - poprzez pokrycie części należności za ciepło wobec przedsiębiorstw energetycznych, wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania. Zgodnie z uzasadnieniem będzie to przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu wśród najbardziej potrzebujących.

Działania osłonowe są proponowane na drugą połowę 2025 roku i na cały rok 2026.

Koszty wsparcia odbiorców energii wyniosą 887 mln zł

Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR) koszty wsparcia odbiorców energii elektrycznej wyniosą 887 mln zł, z czego na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych wyniosą w 2025 roku 296 mln zł, a w 2026 roku 591 mln zł.

Szacuje się ponadto, że łączny koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego wypłacanego dwukrotnie w 2026 roku wyniesie 889,4 mln zł. Za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. koszty wyniosą 294,83 mln zł, a za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. - 589,57 mln zł.

Dla kogo bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które:

osiągają dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł (40 proc. przeciętnego wynagrodzenia) w przypadku gospodarstw jednoosobowych;

osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł (30 proc. przeciętnego wynagrodzenia) na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego (sieciowego) dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Ma też obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę" - bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu to 20 zł; poniżej tej kwoty bon nie będzie wypłacany.

Bon ciepłowniczy będzie przyznawany dwukrotnie: za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (jednorazowo) w wysokości 500 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ; w wysokości 1000 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ; w wysokości 1750 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Z kolei za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. bon będzie przyznawany jednorazowo w wysokości 1000 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ; wysokości 2000 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ; w wysokości 3500 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Wnioski o bon będą przyjmowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Zawetowana ustawa wiatrakowa

Przed tygodniem prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę zamrażającą ceny prądu, które to rozwiązanie zostało dołączone na etapie prac parlamentarnych do tzw. ustawy wiatrakowej. Jeszcze tego samego dnia złożył w Sejmie własny projekt ustawy, która przedłuża zamrożenie cen prądu. Zawiera on dokładnie te same zapisy, które były w zawetowanej ustawie.