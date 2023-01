Policyjny pościg na ulicach Poznania. Podczas próby zatrzymania kierowcy na ul. Bałtyckiej radiowóz zepchnął ścigany samochód do rowu. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Radiowóz zepchnął auto do rowu / Komenda Miejska Policji w Poznaniu / Policja

Policjanci próbowali na ul. Bałtyckiej w Poznaniu zatrzymać do kontroli skodę. 42-letni kierowca jednak zignorował znaki i sygnały, które kierowali do niego policjanci.

Mundurowi ruszyli w pościg za kierowcą. W bezpieczny sposób zepchnęli pojazd do rowu radiowozem. Policyjne auto też wjechało do rowu.

Mężczyzna próbował jeszcze uciekać, ale został szybko zatrzymany. Okazało się, że prowadził kradziony samochód.

Kierowca trafił do szpitala na badania krwi. To mieszkaniec powiatu poznańskiego, który ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Za ucieczkę i złamanie zakazu grozi mu do 5 lat więzienia.