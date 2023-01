Tragedia w Niemczech. Nie żyje 4-letni Fabian. Jego matka Małgorzata Z. niedawno wprowadziła się do mieszkania nowego partnera, z pochodzenia Polaka. To on miał przyczynić się do śmierci chłopca.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock W niemieckim Barsinghausen pod Hanowerem w piątek rano 28-letnia Małgorzata Z. zadzwoniła pod numer alarmowy i powiedziała, że jej syn leży w łóżeczku i nie wykazuje oznak życia. Przybyły na miejsce lekarz potwierdził zgon dziecka. Zarówno matka Fabianka jak i jej partner, Daniel G., powiedzieli, że na krótko przed śmiercią 4-latek spadł ze schodów. Obdukcja tego nie potwierdziła. Biegły stwierdził, że obrażenia na ciele chłopca nie pochodzą z upadku na schodach. Policja podejrzewa, że Daniel G. tak pobił dziecko, że to zmarło. Zarówno on, jak i matka 4-latka zostali aresztowani. Jak podaje gazeta "Bild", zaledwie kilka miesięcy temu, w październiku zeszłego roku Małgorzata Z. wprowadziła się z Fabiankiem i jego o 2 lata starszą siostrą do nowego partnera. Pochodzący z Polski Daniel G. ma dwoje dzieci z poprzedniego związku. Matka zabrała je i uciekła przed nim do ośrodka pomocy dla kobiet. 6-letnia siostra Fabiana trafiła pod opiekę Jugendamt. Zobacz również: Morawiecki w Berlinie: Stosunki z Rosją to pakt z diabłem

Uran znaleziony na Heathrow. Jedna osoba aresztowana

Minister obrony Niemiec podała się do dymisji

"Boss wszystkich bossów" zatrzymany na Sycylii. Ukrywał się przez 30 lat