Policjanci z Międzychodu prowadzą poszukiwania 14-letniej Martyny. Dziewczynka wyszła w sobotę na spacer i do tej pory nie wróciła do domu.

Zaginiona 14-latka / KPP Międzychód /

Jak podaje policja, 14-letnia Martyna jest mieszkanką Lubosza w powiecie międzychodzkim. Ok. godz. 14 wyszła na spacer i do tej pory nie wróciła do domu.

14-latka choruje na bielactwo - ma ślady na twarzy i dłoniach. Dziewczynka ma 163 cm wzrostu, średnią budowę ciała i ciemne włosy. Była ubrana prawdopodobnie w czarne spodnie dresowe, czarną kurtkę (ze zdjęcia) i szarą bluzę z kapturem. Nie miała okularów.

Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionej, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Międzychodzie, tel. 477736211 lub 112.

