Pociągi niemieckiego przewoźnika Deutsche Bahn ponownie kursują, choć opóźnienia i odwołania prawdopodobnie utrzymają się jeszcze przez jakiś czas. We wtorek przed północą doszło do awarii systemu łączności, w wyniku czego pociągi w całych Niemczech stanęły na około półtorej godziny. "Utrudnienia zostały już rozwiązane i usługi są wznawiane" - poinformował rzecznik firmy.
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"Ruch pociągów został wznowiony. Do czasu ponownej normalizacji ruchu kolejowego należy się liczyć z dużymi opóźnieniami i częściowymi lub całkowitymi odwołaniami pociągów przynajmniej do godz. 6 w środę" - czytamy w najnowszym komunikacie.