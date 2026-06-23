Przypomnijmy, że we wtorek wieczorem agencja dpa przekazała, że niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn (DB) w całym kraju wstrzymał ruch pociągów.

Przyczyną decyzji była awaria systemu łączności radiowej. Składy realizujące połączenia były zatrzymywane na najbliższych stacjach. DPA przekazała, że decyzja DB obejmuje zarówno połączenia dalekobieżne, jak i regionalne.

Z opublikowanego komunikatu Deutsche Bahn wynika, że "doszło do awarii cyfrowego systemu łączności kolejowej GSM-R".

Nasi technicy intensywnie pracują nad usunięciem awarii - poinformował rzecznik DB w oświadczeniu przekazanym dpa.

W środę prezes Deutsche Bahn Evelyn Palla powiedziała dziennikowi "BILD", że "po 90-minutowych zakłóceniach wszystkie pociągi znów kursują".