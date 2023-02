Usterka infrastruktury kolejowej między Katowicami a Tychami spowodowała w sobotę po południu znacznie opóźnienia niektórych pociągów na popularnym szlaku łączącym Katowice z Bielskiem-Białą, Żywcem, Zwardoniem czy z Wisłą. Opóźnienia miały także jadące tamtędy pociągi dalekobieżne.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Pierwotną przyczyną utrudnień była awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na posterunku kolejowym Mąkołowiec, między Katowicami Ligotą a Tychami - wynika z informacji służb kolejowych. Z powodu tej usterki na odcinku Katowice Podlesie-Tychy wprowadzony został ruch jednotorowy, co spowodowało opóźnienia pociągów. Trwają prace naprawcze.

Z informacji Kolei Śląskich wynika, że opóźnienia - nawet kilkudziesięciominutowe - miały popołudniowe pociągów tego przewoźnika na trasach między Katowicami a Żywcem, Zwardoniem, Wisłą Głębce, Tychami Lodowiskiem, a także pociągów Cieszyn- Czechowice-Dziedzice i Skoczów-Cieszyn.

Niektóre pociągi relacji Dąbrowa Górnicza-Tychy Lodowisko odwołano na odcinku Dąbrowa Górnicza-Katowice bez zapewnienia komunikacji zastępczej. Opóźniony był też pociąg Katowice-Chałupki i Oświęcim-Racibórz.

Ponadto opóźnienia miały pociągi PKP Intercity z Warszawy do Pragi, z Gdyni do Wiednia, z Wiednia do Warszawy i z Pragi do Przemyśla. Bieżące informacje o opóźnieniach pociągów dostępne są w prowadzonym przez PKP PLK serwisie portalpasazera.pl.