Izraelska armia poinformowała w sobotę rano o przechwyceniu pocisku wystrzelonego z terytorium Jemenu. Według portalu Times of Israel, pocisk został skutecznie zneutralizowany i nie spowodował żadnych strat.



Huti grożą eskalacją konfliktu

W piątek Huti zapowiedzieli, że włączą się do wojny na Bliskim Wschodzie, jeśli Izrael i USA będą kontynuować ataki na irańskie cele lub jeśli do konfliktu przystąpią inne państwa regionu.

Deklaracja ta może oznaczać poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie, zwłaszcza dla żeglugi na Morzu Czerwonym i Zatoce Adeńskiej, gdzie przebiegają kluczowe światowe szlaki transportowe.



Zaangażowanie się jemeńskich Huti w konflikt może znacząco wpłynąć na sytuację na Bliskim Wschodzie. Rebelianci, wspierani przez Iran, już wcześniej grozili eskalacją działań, a ich atak na Izrael może otworzyć nowy front w trwającej wojnie.