Nowe badania ujawniają poważne zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w diagnostyce obrazowej. Okazuje się, że zarówno doświadczeni radiolodzy, jak i zaawansowane modele językowe AI mają trudności z odróżnieniem autentycznych zdjęć rentgenowskich od tych wygenerowanych przez algorytmy. Wyniki opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Radiology" wskazują na pilną potrzebę opracowania skutecznych narzędzi zabezpieczających integralność dokumentacji medycznej.

Porównanie prawdziwych zdjęć rentgenowskich (A,C, E, G) i stworzonych przez ChatGPT-4o (B, D, F, H) / Radiological Society of North America (RSNA) / Materiały prasowe

Na czym polegał eksperyment?

Termin "deepfake" kojarzy się najczęściej z fałszywymi nagraniami wideo czy zdjęciami osób publicznych, jednak coraz częściej dotyczy także obrazów medycznych. Zespół badaczy pod kierunkiem dr Mickaela Tordjmana z Icahn School of Medicine at Mount Sinai w Nowym Jorku postanowił sprawdzić, na ile eksperci i sama sztuczna inteligencja są w stanie odróżnić autentyczne zdjęcia rentgenowskie od stworzonych lub zmanipulowanych przez AI.

W eksperymencie wzięło udział 17 radiologów z 12 ośrodków w sześciu krajach: Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, Turcji, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Uczestnicy mieli nawet do 40 lat doświadczenia zawodowego. Ich zadaniem była ocena 264 zdjęć rentgenowskich, z których połowa była autentyczna, a połowa została wygenerowana przez sztuczną inteligencję.

Badanie przeprowadzono na dwóch zestawach danych. Pierwszy obejmował zdjęcia różnych części ciała, zarówno prawdziwe, jak i stworzone przez model ChatGPT-4o. Drugi zestaw składał się wyłącznie z rentgenogramów klatki piersiowej, z czego połowa była autentyczna, a połowa wygenerowana przez RoentGen, model AI opracowany przez naukowców ze Stanford Medicine.

Zaskakujące wyniki badania

Wyniki okazały się zaskakujące. Gdy radiolodzy nie byli świadomi obecności fałszywek, jedynie 41 proc. z nich spontanicznie rozpoznało obrazy stworzone przez AI. Po poinformowaniu ich o obecności syntetycznych zdjęć, średnia skuteczność w rozróżnianiu prawdziwych i fałszywych rentgenogramów wzrosła do 75 proc. Indywidualne wyniki wahały się od 58 proc. do 92 proc.

Podobne trudności miały zaawansowane modele językowe, takie jak GPT-4o, GPT-5 (OpenAI), Gemini 2.5 Pro (Google) oraz Llama 4 Maverick (Meta). Ich skuteczność w wykrywaniu deepfake’ów mieściła się w przedziale od 57 proc. do 85 proc. Nawet model ChatGPT-4o, który był wykorzystywany do generowania fałszywych zdjęć, nie był w stanie zidentyfikować wszystkich z nich. W przypadku obrazów klatki piersiowej wygenerowanych przez RoentGen, skuteczność radiologów w wykrywaniu fałszywek wynosiła od 62 proc. do 78 proc., a modeli AI - od 52 proc. do 89 proc.

Przykłady radiogramów złamań wygenerowanych przez GPT-4o. Obrazy pokazują linie złamań, które są gładkie, czyste i jednolite. / Radiological Society of North America (RSNA) / Materiały prasowe

Co ciekawe, nie stwierdzono związku między doświadczeniem zawodowym radiologa a jego skutecznością w wykrywaniu syntetycznych zdjęć. Wyjątkiem byli specjaliści z zakresu radiologii układu mięśniowo-szkieletowego, którzy radzili sobie wyraźnie lepiej niż inni.

Badacze zidentyfikowali przy okazji charakterystyczne cechy fałszywek medycznych. Sztucznie wygenerowane obrazy często są "zbyt doskonałe": kości są nienaturalnie gładkie, kręgosłupy proste, płuca symetryczne, a wzory naczyń krwionośnych nadmiernie regularne. Fałszywe złamania bywają wyjątkowo czyste i ograniczone do jednej strony kości.

Realne niebezpieczeństwo

Eksperci ostrzegają, że tak realistyczne fałszywe obrazy rentgenowskie mogą zostać wykorzystane do fałszowania dokumentacji medycznej, co niesie poważne ryzyko zarówno dla bezpieczeństwa pacjentów, jak i dla systemu opieki zdrowotnej. W skrajnym przypadku możliwe jest nawet wywołanie chaosu przez manipulację diagnozami lub wprowadzenie zamieszania w dokumentacji szpitalnej.

Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, naukowcy rekomendują wdrożenie zaawansowanych zabezpieczeń cyfrowych, takich jak niewidoczne znaki wodne czy kryptograficzne podpisy powiązane z osobą technika wykonującego zdjęcie. Takie rozwiązania pozwoliłyby na jednoznaczne potwierdzenie autentyczności obrazów medycznych i utrudniłyby manipulacje.

Zdaniem dr Tordjmana, obecne wyzwania to dopiero początek. W najbliższej przyszłości można spodziewać się pojawienia się syntetycznych obrazów 3D, takich jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Dlatego już teraz konieczne jest tworzenie specjalnych zbiorów edukacyjnych i narzędzi do wykrywania fałszywek, aby skutecznie chronić integralność danych medycznych.