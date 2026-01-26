Straż pożarna pomaga zespołom ratownictwa medycznego w Wielkopolsce, które z uwagi na trudne warunki nie były w stanie dotrzeć do miejsc wezwań. Strażacy udzielają pierwszej pomocy mieszkańcom, którzy przewracając się na chodnikach, doznają urazów rąk i nóg.

Opady marznącego deszczu paraliżują ruch w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Straż pożarna wspiera zespoły ratownictwa medycznego w Wielkopolsce, docierając do miejsc, gdzie karetki nie mogą dojechać z powodu trudnych warunków.

Strażacy udzielają pierwszej pomocy osobom z urazami rąk i nóg po upadkach na śliskich chodnikach.

Problemy z dojazdem do pacjentów dotyczą całego regionu.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, problemy z dojazdami do pacjentów dotyczą całej Wielkopolski.

W powiecie kaliskim karetka jadąca do zdarzenia wpadła do przydrożnego rowu.

Pod Kościanem strażacy udzielili pomocy zespołowi ratownictwa medycznego, wypychając karetkę, która z powodu oblodzonej nawierzchni nie mogła ruszyć w dalszą drogę.

Natomiast w Lesznie z uwagi na brak dostępnej karetki, zastęp strażaków przetransportował do szpitala osobę ze złamaną nogą.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Zgłoszenia cały czas napływają.

200 kolizji na wielkopolskich drogach

Jak informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, ślisko jest na wszystkich drogach - zarówno tych lokalnych, jak i krajowych. Do tej pory na wielkopolskich drogach doszło do ponad 200 kolizji.

W nocy tir z naczepą wpadł w poślizg i uszkodził kwiaciarnię w Zalasewie.

Uszkodzona kawiarnia w Zalasewie / Policja

Przy ulicy Dożynkowej w Lesznie kierujący dostawczym Renault nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i na łuku drogi wpadł w poślizg, uderzył w słup latarni, który przewrócił się na jego pojazd. Na szczęście 38-letniemu kierowcy nic się nie stało.

Wypadek w Lesznie / Policja

Odwołane lekcje w niektórych szkołach

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów w niektórych wielkopolskich gminach odwołane zostały zajęcia szkolne. W sumie taką decyzję podjęto w 245 placówkach podstawowych i ponadpodstawowych.