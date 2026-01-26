Straż pożarna pomaga zespołom ratownictwa medycznego w Wielkopolsce, które z uwagi na trudne warunki nie były w stanie dotrzeć do miejsc wezwań. Strażacy udzielają pierwszej pomocy mieszkańcom, którzy przewracając się na chodnikach, doznają urazów rąk i nóg.
- Straż pożarna wspiera zespoły ratownictwa medycznego w Wielkopolsce, docierając do miejsc, gdzie karetki nie mogą dojechać z powodu trudnych warunków.
- Strażacy udzielają pierwszej pomocy osobom z urazami rąk i nóg po upadkach na śliskich chodnikach.
- Problemy z dojazdem do pacjentów dotyczą całego regionu.
- Chcesz być na bieżąco? Wejdź na rmf24.pl.
Jak informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, problemy z dojazdami do pacjentów dotyczą całej Wielkopolski.
W powiecie kaliskim karetka jadąca do zdarzenia wpadła do przydrożnego rowu.
Pod Kościanem strażacy udzielili pomocy zespołowi ratownictwa medycznego, wypychając karetkę, która z powodu oblodzonej nawierzchni nie mogła ruszyć w dalszą drogę.
Natomiast w Lesznie z uwagi na brak dostępnej karetki, zastęp strażaków przetransportował do szpitala osobę ze złamaną nogą.
Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Zgłoszenia cały czas napływają.
Jak informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, ślisko jest na wszystkich drogach - zarówno tych lokalnych, jak i krajowych. Do tej pory na wielkopolskich drogach doszło do ponad 200 kolizji.
W nocy tir z naczepą wpadł w poślizg i uszkodził kwiaciarnię w Zalasewie.
Przy ulicy Dożynkowej w Lesznie kierujący dostawczym Renault nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i na łuku drogi wpadł w poślizg, uderzył w słup latarni, który przewrócił się na jego pojazd. Na szczęście 38-letniemu kierowcy nic się nie stało.
Ze względu na bezpieczeństwo uczniów w niektórych wielkopolskich gminach odwołane zostały zajęcia szkolne. W sumie taką decyzję podjęto w 245 placówkach podstawowych i ponadpodstawowych.